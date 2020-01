In Görsbach werden die Kartoffelscheiben von Bäckermeister Matthias Sievert zubereitet für das Kartoffelscheibenessen in Kühlewinds Pferdestall.

Görsbacher Bäcker verrät sein Kartoffelscheiben-Rezept

Wenn ein neues Jahr beginnt, dann ist in Görsbach in der Goldenen Aue die Zeit der Kartoffelscheiben. Zweimal werden sie im Dorf gemeinschaftlich verkostet, am vergangenen Samstag war Auftakt für das Kartoffelscheibenessen in Kühlewinds Pferdestall.

Für die leckeren Kartoffelscheiben ist Bäcker Matthias Sievert verantwortlich – und unserer Zeitung verrät er das Rezept für deren perfekte Zubereitung. Bei einer Stunde Backzeit bei knapp 300 Grad lässt er bei stiller Hitze (Unter- und Oberhitze) die Kartoffelscheiben brutzeln. Das Blech wird zunächst mit Schweineschmalz eingerieben, die Kartoffelscheiben werden daraufgelegt und mit Speck und grobem Schinken versehen. An Gewürzen kommen Kümmel, Salz und Pfeffer dazu. Bevor das Blech in den Ofen kommt, werden die Kartoffelscheiben noch mit Öl beträufelt. Sein Tipp, für alle die es gern nachkochen wollen: Die Scheiben müssen im Küchenofen kürzer und bei geringerer Temperatur backen, da diese sonst zu trocken werden. Von Kindheit an sind Sievert und Alexander Kühlewind Freunde, und so kamen der Bäcker und der Organisator des Kartoffelscheibenessens auf die Idee, gemeinsam die Tradition zu erhalten. Deren Ursprung liegt in den 1960er-Jahren bei mit Sieverts Vater, der damals die Bäckerei führte. Die Kartoffelscheiben waren ein klassisches Bauernessen. Dem Bäckermeister wurden die übrig gebliebenen Kartoffelscheiben von den Dorfbewohnern gebracht. Da entschloss er sich, daraus ein Fest zu machen. Mit der Wende geriet das Fest vorerst in Vergessenheit, erst die Sportgemeinschaft Görsbach rief es wieder ins Leben. Später kam Kühlewind als Veranstalter hinzu. Seit nunmehr acht Jahren findet das Essen im ehemaligen Pferdestall statt. Helfer putzten, schälten und schnitten die rund 250 Kilogramm Kartoffeln für knapp 60 Gäste. Das Kartoffelscheibenessen der Sportgemeinschaft findet am 16. Februar statt.