Görsbacher schälen 400 Kilogramm Kartoffeln fürs Scheibenessen

Marvin Großheim liefert die Bleche mit den Kartoffelscheiben an, die anschließend in der Grundschule verspeist werden.

Görsbach. Das Verspeisen der leckeren Scheiben in Görsbach fand am Sonntag bereits zum 29. Mal statt. Ohne die vielen Helfer aus dem Ort wäre es nicht denkbar.

Cecilia und Günter Hasenpflug aus Wolkramshausen besuchen das Kartoffelscheibenessen in Görsbach schon seit Ende der 70er-Jahre. „Wir sind jedes Jahr regelmäßig zu Gast in der Grundschule und freuen uns, dass es nach zweijähriger Pause wieder stattfinden kann“, sagt Günter Hasenpflug, der diesmal auch seinen Sohn Dirk mitgenommen hat, am Sonntagvormittag. Sie sind eine der ersten von 130 Gästen, die schon um 10.30 Uhr ihre Plätze eingenommen haben.

Für die Familie ist das Essen eine schöne Tradition, die sie gern pflegen. „Entstanden ist das Essen 1970, als die Beschäftigten der Görsbacher LPG in den harten Wintern ihr Selbstgeschlachtetes mitbrachten, und dazu die Kartoffelscheiben von Bäcker Sievert verspeisten“, kennt Hasenpflug den Ursprung. Daraus sei dann im Laufe der Jahre ein richtiges Volksfest entstanden.

Dirk, Cecilia und Günter Hasenpflug (von links) aus Wolkramshausen lassen sich die Kartoffelscheiben in Görsbach munden. Foto: Hans-Peter Blum

Seit 1993 organisiert der Sportverein SG Blau-Gelb Görsbach das Essen der Kartoffelscheiben. Aufgrund der hohen Nachfrage findet dieses seit 2007 in den Räumen der Görsbacher Grundschule statt. Wie schon 1970 werden auch heute noch die Scheiben im Ofen der Bäckerei Sievert gebacken. Heute führt Matthias Sievert die Bäckerei und unterstützt den Verein beim Erhalt dieser Tradition. „Ohne sein Engagement wäre die Umsetzung des Essens in dieser Größenordnung nicht denkbar. Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Diana Kieling vom Sportverein.

Für den gelungenen Start am Sonntag sind umfangreiche Vorbereitungen nötig. „Am Samstag wurden auch in diesem Jahr etwa 400 Kilogramm Kartoffeln von Hans geschält“, berichtet Kieling. Dazu trafen sich über 30 Männer und Frauen im Sportlerheim. „Nach dreieinhalb Stunden sind alle Kartoffeln geschält, halbiert und werden im Wasser aufbewahrt“, so Kieling weiter.

Ebenfalls am Samstag wurden 100 Kilogramm Knackwurst, Sülze und Rotwurst der Fleischereien Voigt in Heringen und Gerboth aus Windehausen abgewogen, geschnitten und in Portionen verpackt. „Sandra Draheim rührte am Samstag mit Unterstützung ihrer Töchter Jasmin und Annemarie den Quark an, der zu den Kartoffelscheiben gereicht wird und der absolute Renner ist“, berichtet Susan Dübner vom Sportverein.

„Möglich ist dies alles nur dank der vielen ehrenamtlichen Helfer aus dem Dorf. Wir haben einen sehr guten Zusammenhalt, der einen reibungslosen Ablauf garantiert“, so Kieling. Sie, ihr Mann Jens, Bettina und Ronald Reinboth sind die Hauptorganisatoren der Veranstaltung, die jedes Jahr um die 400 Besucher hat. Der finanzielle Gewinn aus den Einnahmen kommt dem organisierten Sport in Görsbach zugute.