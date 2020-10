Rar haben sie sich gemacht. Weil es in unserer konsumorientierten Gesellschaft einfacher ist, kaputte Schuhe im Müll zu entsorgen, anstatt sie vom Fachmann aufarbeiten zu lassen. Darum sind Schuster nur noch selten im Stadtbild zu finden. Auf dem Dorf kann man sie im Südharz an einer Hand abzählen.

Einer, der sein Handwerk gelernt hat, kehrt nun in die Heimat zurück – zumindest beruflich gesehen. Denn der gebürtige Bielener Ingolf Brettschneider wohnt seit sieben Jahren im beschaulichen Görsbach. Jahrelang pendelte er von der Goldenen Aue ins hessische Eschwege, wo er sein Geschäft führte.

Zuletzt merkte Brettschneider immer mehr, dass ihm die Arbeitszeiten, vor allem aber die rund 90 Kilometer Entfernung nicht gut tun. Zumal der heute 62-Jährige immer mehr den Eindruck hatte, das eigentliche Leben zu verpassen. „Irgendwann muss man ehrlich zu sich sein und einsehen, dass der Druck von Jahr zu Jahr größer, es kräftemäßig aber nicht mehr wird. Obwohl ich es mir noch so sehr wünsche“, gibt Brettschneider zu.

So wuchs in ihm der Gedanke, sein Leben etwas ruhiger anzugehen. „Ruhiger, als es die vergangenen 22 Jahre der Fall war“, resümiert der Görsbacher und erzählt, dass er in dieser Zeit gerade einmal auf nur sechs bis acht Wochen Urlaub zurückblicken könne. Arbeitszeiten von 6.30 Uhr bis 22 Uhr waren für den ausgebildeten Schuhmacher von Montag bis Samstag gang und gäbe.

Das Reparieren von Schuhen hat der Görsbacher von der Pike auf gelernt. Foto: Marco Kneise

Schlüsseldienst istein weiteres Standbein

Im März dieses Jahres sollte damit Schluss sein. „Gleichzeitig spielte womöglich ein bisschen meine Intuition mit. Denn mit Corona brach auch immer mehr die Kundschaft weg, und monatlich 1200 Euro Miete für das Geschäft muss man erst mal verdienen“, so Brettschneider.

Inventar und Maschinen holte der 62-Jährige mit in die Görsbacher Bahnhofstraße 320, wo seine Werkstatt ein neues Domizil gefunden hat. Für Schuhreparaturen aus Nordhausen hat der Schuster zusätzlich eine Annahmestelle am August-Bebel-Platz. Hier komme einiges zusammen, so dass Ingolf Brettschneider alles in allem recht zufrieden ist, den Schritt gemacht zu haben. Dennoch bleibt er ein bisschen kritisch. Hofft auf noch mehr Leute, die wieder bewusster ihr Schuhwerk kaufen. „Denn kein Kleidungsstück begleitet uns so lange durch den Alltag wie Schuhe.“ Gerade bei hochwertiger Fußbekleidung lohne sich eine Reparatur. Egal ob sich die Nähte oder die Sohle an den Schuhen lösen, diese Löcher haben oder andere Verschleißerscheinung auftreten, zählt Brettschneider auf und verspricht kompetente Hilfe.

Neben Schuhreparaturen ist Ingolf Brettschneider auch Fachmann für alles, was mit Schlüsseln zu tun hat. Foto: Marco Kneise

Doch von Schuhreparaturen allein kann der Görsbacher seine Selbstständigkeit nicht aufrechterhalten. Deswegen hat sich der Schuster ebenso auf Schlüssel spezialisiert. Ersatz-Schlüssel und das Öffnen von Türen im Notfall sind gleichfalls sein Fachgebiet.

Bei Näharbeiten an Taschen oder Knöpfen unterstützt ihn Lebensgefährtin Rosemarie Ludwig. Beide kennen sich seit der Schulzeit. Gefunkt hat es zwischen beiden jedoch erst, als sie sich vor sieben Jahren bei einer Kaffeerunde wiedertrafen. Seither ist sie an seiner Seite und unterstützt ihn, wo sie nur kann.