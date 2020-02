Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Görsbachs Narren schlagen Wasserschlacht – Sülzhayner feiern

Die Jubiläumskampagne der Görsbach Narren, sie dürfte wohl endgültig in die Vereinsannalen eingehen: Konnte der Karnevalsverein im 65. Jahr seines Bestehens mit Prinz Ralf I. und Prinzessin Mirjam I.

Um Nachwuchstänzerinnen muss Sülzhayn nicht bange sein. Foto: Peter Cott

bereits das Landesprinzenpaar stellen und im Januar zur Kanzlerin nach Berlin schicken, so hat das Dorf am Sonntag nun auch noch erfolgreich dem Wettergott getrotzt. Waltershausen oder Ilmenau und Heiligenstadt – sie alle machten angesichts des angedrohten Starkregens einen Rückzieher von ihren Umzügen. In Görsbach aber begegnete man dem Wetter beinahe mit Jetzt-erst-recht-Attitüde. Und so trommelten die Boxen auf den Traktoren lauter, als es der Niederschlag auf den zig Schirmen am Straßenrand vermochte. Und im Konfetti- und Kamelleregen fielen die dicken Tropfen vom Himmel kaum noch auf.

„Wir ziehen das durch“, lachte da nicht nur Andreas Liesegang vom Wagen der Auleber Feuerwehr. Schließlich bestritten die Görsbacher ihren Umzug Büttenredner Dietmar Buchelt (links) kam in Sülzhayn gleich mehrfach zum Einsatz. Foto: Peter Cott nicht allein, sondern hatten eine Schar befreundeter Vereine eingeladen: Neben den Bleicheröder Jecken beispielsweise waren auch jene aus Großwechsungen zu Gast, welche wiederum neben sachsen-anhaltinischen Nachbarn aus Berga oder Bennungen durch den Regen tanzten. Zu denen gesellten sich Görsbacher Vereine und Institutionen mit zum Teil aberwitzig aufwendigen Wagen: Die Sportgemeinschaft Blau-Gelb beispielsweise hatte sich einen ganzen Turm auf einen Hänger gezimmert, während die Musizierfreunde der Triftlerchen mit einer Art Ufo und Musik der Neuen Deutschen Welle um eine Teilnahmeurkunde von Karnevalspräsidentin Mandy Henning buhlten. Sülzhayn. Wie kräftig die Südharzer Narren ihre Jubiläen feiern, hatte schon der Sülzhayner Karnevalsverein am Abend zuvor unter Beweis Die Görsbacher Narren trotzten dem Wettergott. Foto: Peter Cott gestellt. Mit nicht weniger als 29 Programmpunkten machte der das Café am Park zum Hexenkessel: Getaucht in tiefrotes Licht ging es hier so eng wie stimmungsvoll zu, dass selbst die Kellnerinnen Tänze vollführen mussten, um sich bis zu den Tischen durch zu wuseln. All das geschah unter den wohlwollenden Augen des neuen Prinzenpaares Kai I. (Bellmann) und Anna II. (Fischer) sowie von Präsident Bernd Kliemannel, der sich neben seiner Moderatorenrolle auch als Sänger und Gitarrist verdingte. Als einen Höhepunkt des Abends durfte er ein weiteres Talent ankündigen: Hat der SKV doch mit Renée Sauer seit zwei Jahren wieder ein Funkenmariechen. Und das versteht sein Handwerk: Gewagte Sprünge und Spagate steigerte das junge Mädchen noch mit einem einhändigen Radschlag. Was auch immer eine „Wahl-Sau aus Erfurt“ für ein Geschöpf ist, es flog durch Görsbach. Foto: Peter Cott Spektakel wechselte sich mit Spott ab, als Dietmar Buchelt in der Bütt den Grantler gab und damit wohl vielen Männern aus der Seele sprach. Ziel seiner Tirade: ein Besuch mit der Frau bei IKEA, das seiner Ansicht nach für „Ich kaufe alles steht“. Der Wunsch seiner Frau, hier zu bummeln, jage ihm Schauer über den Rücken. „Die bummelt nicht, die reißt Löcher in die Regale“, ulkte er. Dass bei ikea das Essen schmeckt, sei der Trick, um die Männer zum Durchhalten für das Untergeschoss zu bewegen. Das Fazit seines Besuchs hätten sicher einige kichernde Herren im Café unterschrieben: „Wer nach einem Besuch im Möbelhaus nicht an Scheidung denkt, hat den Partner fürs Leben gefunden.“ Mehr Fotos unter www.ta-nordhausen.de