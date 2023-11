Goldbarren, Smartphone, Mountainbike: Los-Aktion zur Adventszeit lockt in Nordhausen mit hochwertigen Preisen

Nordhausen. Benefizaktion des Rotary- und Lions-Club Nordhausen geht in die fünfte Runde. Was diesmal anders ist und wie jeder mit ein bisschen Glück gewinnen kann.

„Gewinnen und helfen“, unter diesem Motto steht auch in diesem Jahr die gemeinsame Benefiz-Adventsaktion des Rotary- und Lions-Club. Neu ist dabei, dass aus dem bisher bekannten Kalender ein Los wird. „Wir reagieren damit auf Hinweise unserer bisherigen Kalender-Kunden und vereinfachen das Gewinnverfahren“, so die Vertreter beider Clubs.

Um den Wiedererkennungswert der Benefizaktion zu erhalten, bleibt das Design zunächst wie bisher. Auf die 24 Klapp-Türchen wird nun jedoch verzichtet und statt mehreren täglichen Einzelpreisen, gibt es 24 Gewinne zwischen 150 und 900 Euro. Darunter ein Mountainbike, Goldbarren, Einkaufsgutscheine oder ein Smartphone.

Mit dem Verkauf sollen erneut ehrenamtlich tätige Vereine aus der Region unterstützt werden. Die Adventslose sind ab 27. November in der Stadtbibliothek, in der Buchhandlung Thalia, beim Edeka-Markt Schäfer in der Dr.-Robert-Koch-Straße, in den Wippertaler Getränkemärkten, bei Soweno in Bleicherode, der Nordhäuser Stadtinformation sowie bei Aschenbrenner und Sänger am Kornmarkt zum Preis von fünf Euro erhältlich. Die Auslobung der Gewinne findet am 22. Dezember ab 16 Uhr auf der Terrasse der Stadtbibliothek statt.