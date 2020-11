Morgen beginnt die Adventszeit. Eine ganz besondere Zeit im Jahr. Lichter, Stollen, Glühwein, Adventsfeiern und Weihnachtsmärkte… So viele Traditionen – doch in diesem Jahr ist alles anders.

Vielleicht kann mancher in diesem Jahr die Adventszeit dadurch ganz neu genießen: ohne Stress, mit der Ruhe, die man sich immer gewünscht hat.

Viele andere blicken mit großer Sorge in die Zukunft, mit Sorge um die Gesundheit, um die Angehörigen, um den Job oder ihr Geschäft. Und viele leiden unter den besonderen Herausforderungen, arbeiten an den Grenzen ihrer Kräfte.

Ich denke besonders an die Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern und vielen anderen Bereichen.

Wie gut, dass der Kern christlicher Botschaft in der Adventszeit in allen Lebenslagen gilt: „Advent“ heißt „Ankunft“. Gott kommt in unsere Welt hinein. Gott ist da. Wo Menschen ihn erwarten und ihm vertrauen ist er da. Gerade in den Krisen, in den Sorgen, in den Krankenzimmern ist er da.

Durch alle Zeiten hindurch haben Menschen das als „Licht“ in finsteren Zeiten erfahren, haben Gottes Nähe gespürt, Hoffnung geschöpft, Kraft empfangen, Frieden gefunden…Egal, wie die Umstände dieser Adventszeit werden, Gott ist da. Er ist das Licht in dieser dunklen Zeit. Diese Erfahrung wünsche ich auch Ihnen – ich habe es so erlebt.