Gottesdienste im Südharz mit 3G-Regel möglich

Nordhausen. Für Gottesdienste gelten besondere Regeln.

„Die gute Nachricht – Gottesdienste dürfen weiterhin gefeiert werden“, teilt Superintendent Andreas Schwarze vom Kirchenkreis Südharz mit. Der Zugang ist jedoch mit der 3G-Regel für Gottesdienste in geschlossenen Räumen vom Thüringer Landtag neu festgelegt worden. Bis zum 21. Dezember gilt der aktuelle Kabinettsbeschluss. „Wichtig ist es also, zum Gottesdienst seinen Impf- oder Genesenen-Nachweis mitzubringen oder einen gültigen Nachweis eines Antigen-Testergebnisses“, so Kirchenkreis-Sprecherin Regina Englert.

Die Gemeinden müssen diese Nachweise am Eingang überprüfen. Abstand halten und Maske tragen, ab dem 6. Lebensjahr mit OP- oder FFP2-Maske, sind wie mittlerweile gewohnt, in der Kirche einzuhalten. „Wie die Situation zu Weihnachten letztendlich genau aussehen wird, das ist noch nicht abzusehen“, erklärt der Superintendent.