Grasmahd an Südharzer Straßen

Ilfeld. Warum die Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungs GmbH die Pflanzen am Straßenrand kurz hält.

Auto- wie Lkw-Fahrer sollten derzeit besonders achtsam auf den Straßen im Südharz unterwegs sein. Derzeit führt die Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungs GmbH (TSI) die turnusmäßige Grasmahd im Landkreis durch, so wie hier am Ortseingang von Ilfeld. In Thüringen wird die Grasmahd zweimal im Jahr an Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen durchgeführt. So kann zum einen die Verkehrssicherheit durch die Erhaltung guter Sichtverhältnisse, zum anderen eine funktionierende Straßenentwässerung gewährleistet werden.