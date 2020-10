Grippeimpfstoff im Landkreis Nordhausen wird knapp

„Schützen Sie sich, schützen Sie andere und schützen Sie unser Gesundheitssystem.“ Eindringlich bewarb Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) jüngst die Grippeschutzimpfung. Impfstoff gebe es reichlich. Südharzer Apothekern indes drängt sich ein anderes Bild auf. „Es gibt überhaupt nichts“, schimpft Iven Ermisch. Er müsse Ärzte vertrösten, die ihre Patienten. Der Inhaber von Bleicherodes Stadt-Apotheke fühlt sich im Stich gelassen.

Mit seiner Ansicht, dass man einen höheren Ansturm auf den Grippeschutz durch Corona hätte voraussehen müssen, ist er nicht allein. „Die Verteilung ist ein Manko“, heißt es etwa aus der Apotheke am Rosengarten in Nordhausen.

„Wir haben den letzten Impfstoff am 16. Oktober ausgeliefert. Unser Bestand ist bei null“, bestätigt Eleonore Liebetrau. Die nächste Charge erwartet die Sprecherin des Apothekerverbandes im Landkreis für ihre Cranach-Apotheke in Nordhausen ab 1. November. „Zwar sind am 19. Oktober über 20 Millionen Impfdosen vom Ehrlich-Institut freigegeben worden, aber bis diese in den Apotheken ankommen, dauert es mindestens zwei Wochen“, so Liebetrau. Darüber hinaus habe das Gesundheitsministerium zusätzlich sechs Millionen Impfdosen in Aussicht gestellt, die ebenfalls ab November verfügbar sein sollen. Wie ihre Kollegen hofft Liebetrau dann auf ein Ende des Engpasses. Sie werde etwa 1800 Dosen erhalten.

Christina-Petra Figulla von der Linden-Apotheke in Wolkramshausen fühlt sich an die Situation der Vorjahre erinnert. „Rechtzeitiges Planen ist wichtig. Die Bestellung vom Frühsommer hat prima geklappt. Und inzwischen habe ich alle 660 Impfdosen an meine Ärzte ausgeliefert.“ Dass sie nur nach Bedarf bestellt, hat auch mit dem Wissen der Vergangenheit zu tun: Da sei sie stets auf nicht benötigten Impfdosen sitzen geblieben. Zwar sei der Großhandel aktuell nicht lieferfähig, doch Entspannung in Sicht. „Es besteht also kein Grund zur Panik“, resümiert Figulla.