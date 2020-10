Die Kinderwelt am Frauenberg, einer der ältesten und größten Kindergärten der Stadt, dürfte bald schönere Außenanlagen erhalten. Einen weiteren Schritt dafür hat am Mittwochabend mit einstimmigem Beschluss der Nordhäuser Hauptausschuss getan. Die Außentreppe und eine Stützmauer waren schon im ersten Bauabschnitt gestaltet worden. Beim zweiten Anlauf will das Rathaus eine schönere Freifläche und neue Spielgeräte folgen lassen. Die aktuelle Grünfläche sei desolat und könne wegen der Unfallgefahr nicht mehr durch die rund 230 Kinder bespielt werden, heißt es aus dem Bauamt. Die Planung für rund 29.000 Euro soll der hiesige Architekt Tobias Winkler übernehmen.