Größtes Fitnessstudio der Stadt Nordhausen will Mitte März eröffnen

Neben der Palette Rigips-Platten steht ein nagelneuer Crosstrainer: Es ist ein widersprüchliches Bild, das sich präsentiert, besucht man dieser Tage das neu im Bau befindliche „Fitnessloft“ in einer ehemaligen Lagerhalle in der Kyffhäuserstraße. Für Tobias Rautenstrauch aber ist dieses Bild Metapher für den Fortgang seiner ehrgeizigen Pläne: Rund eine Million Euro investiert der Braunschweiger, um aus den mehr als 1600 Quadratmetern Leerstand das größte Fitnessstudio Nordhausens zu machen. „Wir sind im Zeitplan“, freut sich Rautenstrauch, dass es damit voran geht und er nun mit dem ersten modernen Gerät die Neugier Interessierter noch besser befriedigen kann.

Wo der Kfz-Großhändler Wessels und Müller in den vergangenen Jahren Autoteile lagerte, sind mittlerweile Grundrisse der Umkleidekabinen, für separate Räume mit Solarien und eine Sauna in Form von verkleideten Ständerwänden zu sehen. Auch ein künftiger Kursraum ist bereits vom zentralen Trainingsraum abgetrennt, während alte Büros des Fahrzeughändlers verschwunden sind. „Der Trockenbau ist beinahe abgeschlossen“, berichtet der erst 28-jährige Rautenstrauch, der vorbeiführt an Wänden, die bald einmal ein Kletterturm werden sollen.

Zeitgleich entstehen in seinem Refugium Strom- und Wasserleitungen. „Selbst Internet haben wir schon“, freut sich Rautenstrauch, der das Netz dann seinen späteren Kunden anbieten will. Noch vor der Eröffnung weiß er, dass es welche nutzen werden: Bereits jetzt hätten sich gut 150 Interessierte für seine Frühbucher-Rabatte entschieden. „Das Interesse war groß“, schwärmt er, während hinter ihm ein künftiger Fitnesstrainer Trainingssachen probiert. Die Musterkleidung für sein Team sei eingetroffen, erklärt der Jungunternehmer, dessen Team schon jetzt sieben Mitarbeiter zählt.

Geht bei den Bauarbeiten und bei der Organisation des baldigen Studios alles in diesem Tempo weiter, so spekuliert Rautenstrauch, werde er noch Mitte März Eröffnung feiern.

Interessierte können sich schon vorher anmelden oder einen Blick ins Studio werfen. Möglich ist dies sonntags bis mittwochs 14 bis 20 Uhr. Ab 15. Februar dann unterwöchig 14 bis 19 Uhr sowie am Wochenende zwischen 12 und 18 Uhr.