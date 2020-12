Groß ist nicht schön

Es war 1972, als der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Ernst F. Schumacher mit seinem Buch „Small is beautiful“, also „Klein ist schön“, einen Gegenentwurf zum ungehemmten Konsum vorstellte und damit die Grundlage für die Idee der Nachhaltigkeit schuf. Er plädierte dafür, ein Maximum an Glück mit einem Minimum an Konsum zu erreichen.

Schaut man in die heutige Konsumwelt, ist von diesem Gedanken nichts mehr übrig. Heute heißt es eher „Big is beautiful“, also „Groß ist schön“. Ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, als Fernseher eine Diagonale von 32 Zentimetern besaßen und die Bilder in Schwarz-Weiß daherkamen.

Heute bin ich mit meinem 32-Zoll-Fernseher (80 Zentimeter Diagonale) technisch total hinterm Mond. Denn es gibt inzwischen schon 75-Zoll-Fernseher (1,90 Meter) für das heimische Wohnzimmer. Durch die hochauflösende 4k-Technik muss der Sitzabstand auch keine sechs Meter mehr betragen.

Nicht viel anders läuft es beim Autokauf. Die meistverkauften Modelle sind heute SUV, also große Autos, die nicht gerade spritsparend sind und auch beim Einparken in enge Parklücken Probleme bereiten.

Mit Nachhaltigkeit hat das alles nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und ein Umdenken scheint nicht in Sicht. Schade, sehr schade.