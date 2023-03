Große Freude am Bleicheröder Schillergymnasium: Tischtennis-Asse holen Bronze im Landesfinale

Bleicherode. Die Bleicheröder Gymnasiasten zeigen einmal mehr, dass sie auch im sportlichen Bereich sehr erfolgreich sind. Der verdiente Lohn für die Cracks im Tischtennis folgte nun.

Nachdem die Handballer des Bleicheröder Schillergymnasiums die Medaillenränge beim Landesfinale knapp verpasst haben, konnten es die Tischtennisspieler in Friedrichroda besser machen und die Bronzemedaille gewinnen.

Für das Turnier auf Landesebene hatten sich neben dem Schillergymnasium die Regelschule Schmalkalden sowie die Gymnasien aus Weimar, Gera und Friedrichroda qualifiziert. Im Modus „jeder gegen jeden“ wurde die beste Schulmannschaft des Landes ermittelt. Im ersten Spiel musste Bleicherode gegen den letztjährigen Zweitplatzierten des Bundesfinales Gera antreten. Das Spiel gegen den großen Turnierfavoriten ging erwartungsgemäß verloren. Da das Zabel-Gymnasium aus Gera auch im weiteren Turnierverlauf keine Schwächen zeigte, konnte es seinen Titel aus dem Vorjahr souverän verteidigen und darf erneut Thüringen beim Bundesfinale vertreten.

Nachdem das Schillergymnasium deutlich gegen Weimar gewinnen konnte, ging es im dritten Turnierspiel gegen den Gastgeber um die Medaillen. In einem spannenden Spiel holte am Ende das Doppel Samuel Linsel und Gregor Lindner den entscheidenden Punkt zum 5:4 Sieg gegen Friedrichroda. Im letzten Spiel ging es im direkten Duell gegen die Regelschule Schmalkalden um die Silbermedaille. Die Südthüringer hatten am Ende eines langen Turniertages die größeren Kraftreserven und gewannen verdient mit 5:3. Schließlich überwogen die Freude und der Stolz über die gewonnene Bronzemedaille.