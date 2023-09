Große Party im Kreis Nordhausen: 700 Gäste feiern den 50. Geburtstag ihrer Schule

Niedersachswerfen. Goldenes Schuljubiläum in Niedersachswerfen mit ehemaligen Schülern aus 40 Jahrgängen: Die Wiedersehensfreude krönt den gelungenen Abend im Festzelt.

Das hat Niedersachswerfen noch nie erlebt. Mehr als 700 Frauen und Männer strömen am Samstagabend auf den Festplatz an der Großen Bahnhofstraße, um gemeinsam den Geburtstag ihrer alten Schule zu feiern. Es ist ein goldenes Jubiläum, denn das Schulgebäude steht seit 50 Jahren. Das Organisationsteam mit Madeleine Gogsch an der Spitze und all den fleißigen Helfern hat das Ereignis grandios vorbereitet. Das Ehemaligentreffen im Festzelt gilt allen Absolventen aus den Jahren 1973 bis 2013. Neben den 700 früheren Schülern sind auch 30 ihrer einstigen Lehrer gekommen.

Für viele Festbesucher ist es eine emotionale Zeitreise. Konsequenterweise beginnt diese in einer Warteschlange am Einlass. Die älteren Semester fühlen sich da sofort in ihre DDR-Jugend zurückversetzt.

Die meisten Gäste nutzen das Angebot, die Schule in ihrem heutigen Dasein zu besichtigen. Die Party ist anschließend vor allem ein großes Hallo. Viele Ehemalige sind sich seit Jahren nicht begegnet. Die Wiedersehensfreude ist allgegenwärtig. Bis in die Nacht hinein feiern die Besucher bei DJ-Musik und guter Bewirtung. Die Zeit fliegt. Denn an allen Tischen gibt es viel zu erzählen.