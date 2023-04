Große Pflanzaktion im Kreis Nordhausen: Frische Bäume bei den Fischteichen

Lipprechterode. Südharzer Bürger planen wieder einen großen Arbeitseinsatz im Wald. Revierförster und Jagdpächter unterstützen die Aktion.

Nach zwei Aufforstungsaktionen in den vergangenen Jahren (jeweils 500 Bäume) ist am kommenden Sonnabend, 15. April, eine dritte Aktion geplant. In der Nähe der Fischteiche soll gepflanzt werden. Unterstützt werden die Dorfbewohner vom Revierförster Markus Wetzel und von den Jagdpächtern. Treffpunkt ist am Dorfgemeinschaftshaus um 8 Uhr, um die Anfahrt zu organisieren. Hacke und Spaten sollten mitgebracht werden. Im Anschluss ist für Essen und Trinken gesorgt.

Die nächste öffentliche Sitzung des Lipprechteröder Gemeinderates ist an diesem Dienstag, 11. April, um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Themen sind unter anderem die Straßenreinigung, der Winterdienst sowie Bauprojekte in der Dorferneuerung 2024/25.