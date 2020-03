Eröffnung des Cube Store in Nordhausen. Hunderte Gäste besuchen den neuen Fahrradhändler, der in Thüringen die dritte Filiale eröffnete.

Nordhausen. Am Samstag eröffnete der Cube Store in Nordhausen seine dritte Filiale in Thüringen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großer Andrang in neuem Nordhäuser Fahrradgeschäft

Groß war der Andrang am Samstag im Geschäftshaus an der Nordhäuser Europakreuzung zur Neueröffnung des größten Nordhäuser Fahrradladens „Cube Store“. Hunderte Südharzer interessierten sich für das neue Angebot. Auf einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern sind 300 Fahrräder ausgestellt. Bis zu 1000 sind im Lager vorrätig. „Das ist unser größtes von drei Geschäften in Thüringen“, sagt Geschäftsführer Oliver Zintl, der sieben Mitarbeiter an der Europakreuzung beschäftigt. Das Besondere sei die Breite des Sortiments. In einem Analyseraum könne die Ergonomie ideal auf die Nutzer eingestellt werden. So werde Fehlhaltungen und Schmerzen vorgebeugt.