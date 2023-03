Großer Erfolg für Nordhausen: Sieben Klimaprojekte erreichen das IBA-Finale

Das Team der Internationalen Bauausstellung (IBA) machte am 1. März Station in Nordhausen. Hier überreicht IBA-Geschäftsführerin Marta Doehler-Bezadi (links) die Urkunde zur Aufnahme in die IBA-Abschlusspräsentation an SWG-Geschäftsführerin Inge Klaan. Hinten sind Michael von der Mühlen vom IBA-Fachbeirat sowie Petra Diemer von der Nordhäuser Stadtverwaltung zu erkennen.

Nordhausen. Ehrgeizige Ziele: Der Anteil des privaten Pkw-Verkehrs soll bis 2040 in Stadt und Landkreis halbiert werden, der Rad- und ÖPNV-Anteil sich mehr als verdoppeln.

Hoher Besuch aus Weimar machte am Mittwoch in Nordhausen Station. Der Fachbeirat und das Team der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen überreichten Urkunden zur Aufnahme in die IBA-Abschlusspräsentation an die Stadt Nordhausen, die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG), den Landkreis Nordhausen sowie an die Planungsbeteiligten. Dieser symbolische Akt ist die finale Auszeichnung, die ein IBA-Vorhaben erreichen kann.

Im Zuge des Klimawandels beschäftigen sich die Projektpartner mit dem Ressourcenschutz und dem Umbau der Energiesysteme. Bereits vor der IBA hatten sich die Nordhäuser ehrgeizige Ziele gesetzt: Der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch soll bis 2030 auf 100 Prozent und der Anteil der erneuerbaren Energien an der Wärmebereitstellung auf 30 Prozent steigen. „Als Stadt haben wir uns das Ziel gesetzt, bis 2040 nicht nur lebenswerter, sondern auch klimaneutral zu werden. Dafür hat der Nordhäuser Stadtrat bereits im Jahr 2014 das integrierte Klimaschutzkonzept verabschiedet“, sagte der Nordhäuser Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl). Dazu gehöre auch die Bürger zu beteiligen, „denn Akzeptanz erreichen lebt vom Verstehen und Mitgestalten.“

Mit der IBA Thüringen sind aus der Nordhäuser Zukunftsstrategie seit 2015 sieben Vorhaben hervorgegangen – von Planungsinstrumenten und Klimatools über klimagerechte Quartiersentwicklungen in Altstadt und Plattenbauquartier bis hin zu einem Stadt-Land-Mobilitätskonzept. Im Nordhaus, dem Begegnungszentrum der SWG, wurden zuerst die drei IBA-Kandidaten Altendorfer Kirchviertel, das Stadt-Land-Mobilitätskonzept und der Klima-Gestaltungsplan sowie das IBA-Projekt Rahmenplan Klimaquartier Nordhausen-Nord vom Fachbeirat der IBA Thüringen ausgezeichnet.

Der von 2018 bis 2020 erstellte Klima-Gestaltungsplan zeigt auf, wie eine klimaneutrale energetische Transformation und Klimastrategie in einer neu verzahnten Stadt-Land-Klimaregion wie Nordhausen bis 2050 aussehen könnte. Mit dem Stadt-Land-Mobilitätskonzept setzen Stadt und Landkreis gemeinsam auf ökologisch sinnvolle und sozial gerechte Lösungen für einen klimafreundlichen Verkehr. Das übergeordnete Ziel ist die emissionsfreie Mobilität bis 2040. Vorrang aller zukünftigen Investitionen im Verkehrsbereich haben der Ausbau des ÖPNV, des Fußverkehrs sowie des Radverkehrs in Stadt und Landkreis. Neben den räumlichen Leitbildern wurden auch quantitative Ziele definiert: Der Anteil des privaten Pkw-Verkehrs soll bis 2040 in Stadt und Landkreis halbiert werden, der Rad- und ÖPNV-Anteil sich mehr als verdoppeln und gegenüber heute ein Drittel mehr Menschen zu Fuß im Landkreis unterwegs sein.

Das städtebauliche Konzept für das Klimaquartier Altendorfer Kirchviertel zeigt, wie bei der Entwicklung von Altstadtbrachen der Flächen- und CO2-Verbrauch bei einem vielfältigen Angebot an Mietwohnungen reduziert werden könnte. Anhand eines wettbewerblichen Dialogs suchten die Stadt Nordhausen und die SWG Nordhausen 2021 nach einer städtebaulichen Lösung für die bauliche Nachverdichtung, die Wohnen, Arbeiten, Energie und Versorgung auf Quartiers- und Gebäudeebene klimagerecht zusammendenkt.

Mit der Auszeichnung des Rahmenplan Klimaquartier Nordhausen-Nord wurde die Grundlage für die drei folgenden IBA-Projekte gewürdigt. „Der Innovationsanspruch bestand in der Herstellung eines neuen Gesamtzusammenhangs der klimagerechten städtebaulichen Entwicklung“, sagte Petra Diemer, Sachgebietsleiterin Stadtentwicklung der Stadt Nordhausen.

Inge Klaan: Ein guter Tag für Nordhausen

Das Konzept der Arbeitsgemeinschaft Teleinternetcafe Architektur und Urbanismus aus Berlin mit HWK Landschaftsarchitekten aus Ratingen erarbeite dazu drei parallele Strategien, die in drei IBA-Teilprojekten mündeten: der Ossietzky-Hof, der Stadtloop und der Nordpark. Nach den Urkundenübergaben im Nordhaus machten sich die Nordhäuser und die IBA-Delegation auf den Weg zu den drei Projektstandorten. Dort wurden ebenfalls Urkunden an die Stadt, die SWG und die Planungsbeteiligten überreicht.

SWG-Geschäftsführerin Inge Klaan sprach von einem guten Tag für Nordhausen und dankte der IBA für die wichtigen Impulse für den notwendigen Stadtumbau. Michael von der Mühlen vom IBA-Fachbeirat lobte die Nordhäuser für das „tolle Konzept, das sehr innovativ ist.“ Und er fügte noch hinzu: „Bleiben sie dran und nehmen die neuen Impulse auf. Es wird sich lohnen.“