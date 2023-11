Großer Erfolg für Politiker aus Kreis Nordhausen: Egon Primas mit 98,5 Prozent wiedergewählt als Chef der Vertriebenen-Union

Berlin/Nordhausen. Obergebraer Politiker erhielt auf Bundesdelegiertenkonferenz in Berlin ein starkes Votum. CDU-Chef Friedrich Merz gratulierte ihm.

Auf der Bundesdelegiertentagung der Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung der CDU/CSU (OMV) – Union der Vertriebenen und Flüchtlinge – am 10. und 11. November in Berlin, die in diesem Jahr unter dem Leitwort „Für Freiheit und Menschenrechte – Gegen Krieg und Vertreibung“ steht, wurde am ersten Sitzungstag der ehemalige thüringische Landtagsabgeordnete und stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende, Egon Primas, mit 98,5 Prozent der Delegiertenstimmen erneut zum Bundesvorsitzenden der in der CDU/CSU organisierten Vereinigung der Vertriebenen und Flüchtlinge, Aussiedler und Spätaussiedler gewählt. Primas ist auch Landesvorsitzender des Bundes der Vertriebenen in Thüringen sowie Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen.

Egon Primas betonte in seiner Rede, dass Freiheit und Menschenrechte „keine selbstverständlichen Güter“ seien und nahm damit Bezug sowohl auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine und den Krieg Israels gegen die Hamas. Darüber hinaus thematisierte er offene Anliegen der durch die OMV vertretenen Menschen und Gruppen. Dabei übte er deutliche Kritik an der aktuellen Bundesregierung, die in diesen Bereichen viel zu wenig tue.