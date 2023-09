Großer Garagen-Flohmarkt im Kreis Nordhausen: 36 Familien beteiligen sich

Gabriele Neumeyer organisiert auch in diesem Jahr den Garagen-Flohmarkt in Niedersachswerfen.

Niedersachswerfen. Grüne und gelbe Ballons sollen allen Flohmarktbesuchern im Kreis Nordhausen den Weg weisen. In zwei Dörfern können Schatzsucher und Schnäppchenjäger gemütlich stöbern.

Die Südharzer dürfen ihn schon als Tradition bezeichnen – den Garagen-Flohmarkt in Niedersachswerfen. Gabriele Neumeyer und ihre Helfer organisieren ihn am Sonnabend, 9. September, von 10 bis 17 Uhr bereits zum achten Mal. Mehr als 30 Familien machen in Niedersachswerfen mit und laden zum gemütlichen Stöbern ein. Auch in Harzungen öffnen sechs Familien ihre Grundstücke für den Flohmarktbummel. Erkennbar sind die Teilnehmer an den grünen und gelben Ballons an den geöffneten Toren und Häusern. Die Farben erinnern an das Ortswappen von Niedersachswerfen.

Alle Anbieter haben das Wetter im Blick und planen regensicher. Wer keine Garage nutzen will oder kann, präsentiert seine Waren unter einem Carport oder ähnlichen Überdachungen. Der eigenen Fantasie seien keine Grenzen gesetzt, meint Gabriele Neumeyer. Auch, was man verkaufen möchte, sei ganz egal – ob Kleidung, Gartengeräte, Spielzeug, Hausrat, Werkzeug, Schmuck, Bastelmaterial oder andere Dinge. Getränke und kleine Snacks sind hier und da ebenfalls vorgesehen. An den meisten Ständen sollen Ortspläne ausliegen, so dass die Flohmarktbesucher erfahren können, wo sie die weiteren Teilnehmer finden können.