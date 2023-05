Aus Anlass des Internationalen Kindertages veranstaltet der Freundeskreis Selketalbahn am 3. und 4. Juni im Bahnhof Gernrode (Harz) ein Bahnhofsfest.

Großes Bahnhofsfest bei Selketalbahn in Gernrode zum Kinderfest

Südharz. Der 3. und 4. Juni stehen in Gernrode ganz in Zeichen der Dampfloks. Vor allem für die Kinder gibt es viel zu sehen.

Zusätzlich werden einige Modellbahnanlagen gezeigt. Für die jungen Besucher wird es darüber hinaus diverse Spielstände, ein Märchenquiz und eine Hüpfburg geben. „Die Kindereisenbahn der Harzer Schmalspurbahnen wird mit Echtdampf für die kleinen Besucher ihre Runden drehen“, nennt Gottschling einen weiteren Höhepunkt. Der Freundeskreis bietet am Imbissstand einige Speisen und Getränke an.

Am Samstag, 3. Juni, ist von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 4. Juni, bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Der Freundeskreis würde sich jedoch über Spenden freuen, um den Verein bei seinen Zielen wie Erhalt des täglichen, planmäßigen Zugbetriebs mit Dampflok auf der Selketalbahn und Werbung für die Selketalbahn zu unterstützen.