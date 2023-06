Großes Fest im Kreis Nordhausen: 750-Jahr-Feier in Petersdorf

Petersdorf. Dorf bei Nordhausen hat viel vor. Der Festumzug krönt das Wochenende – aber auch Musik und Tanz stehen auf dem Programm. Und die Feuerwehr beteiligt sich ebenso.

Ein großes Fest feiert Petersdorf in der nächsten Woche, kündigt Katrin Schröter-Höch vom Ortsteilrat an. Es ist die 750-Jahr-Feier. Das Jubiläum soll möglichst viele Besucher von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, auf den Sportplatz locken. Im Angebot sind Speis und Trank, Musik, Tanz und Gesang. Am Freitag sind ab 19 Uhr die traditionellen Wettläufe der Feuerwehr. Anschließend steigt eine Disco-Party. Höhepunkt am Samstag ist der Festumzug durch den Ort, der um 14 Uhr starten soll und bei den Feierlichkeiten auf dem Sportplatz endet. Der Tanzabend beginnt dort um 20 Uhr. Am Sonntag setzen die Petersdorfer ihr Fest um 10 Uhr mit einem Gottesdienst fort und starten gegen 10.30 Uhr ihren Frühschoppen mit Blasmusik und Schaustellern.