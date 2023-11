Großes Schauspiel der Kraniche fasziniert alle Tierfreunde aus dem Südharz

Der Höhepunkt des Kranichzugs ist erreicht. Die Kraniche machen auf dem Weg in ihr Winterquartier in Südspanien am Stausee Rast. Der Stausee zählt zu den drei größten Binnenrastplätzen in Deutschland für den Grauen Kranich.

Kelbra. Auch in diesem Jahr sind am Stausee Kelbra in der Goldenen Aue bei Nordhausen wieder ungezählte Kraniche zu sehen. Die stolzen Vögel sind auf dem Weg in ihr Winterquartier.

Der diesjährige Höhepunkt des Kranichzugs ist am Stausee Kelbra erreicht. Für Roland Fischer ist das jedes Jahr ein besonderes Erlebnis. In diesen Tagen schnappt er sich regelmäßig seine Kamera mit Teleobjektiv und macht sich auf den Weg zum Stausee. „Es macht viel Freude, die Vögel beim Starten und Landen an den Futterplätzen zu beobachten und zu fotografieren“, berichtet der Sondershäuser. Um die Tiere nicht zu stören und aufzuschrecken, entstehen seine Bilder generell aus dem Auto heraus.