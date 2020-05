Gerald Grabe (CDU) will Bürgermeister in Großlohra werden.

Großlohra wählt Bürgermeister

Für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Großlohra hat das Landratsamt jetzt einen neuen Termin bestimmt: Die Wahl ist am 27. September. Sollte eine Stichwahl erforderlich sein, dann wäre die am 11. Oktober. Ursprünglich war die Bürgermeister-Wahl am 22. März vorgesehen. Sie fiel aber der Corona-Pandemie zum Opfer. Einziger Kandidat ist Gerald Grabe (CDU).