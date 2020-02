Großlohraer Karnevalisten sind im Jubiläumsfieber

Das Image vom Rentnerkarneval ist bereits lange passé, denn schon seit Jahren gehört die Nachmittagsveranstaltung zu den beliebtesten Terminen im Kalender des Großlohraer Karneval-Vereins (GKV). Dies war auch in der Jubiläumssaison nicht anders. Der stets ausverkaufte Saal der Gaststätte „Am Anger“ vereinte wieder alle Generationen, die gemeinsam feierten, schunkelten, lachten, tanzten oder sangen. Und zu feiern gibt es in dieser Saison viel.

Nicht nur bei der Kirmes, sondern auch beim Karneval erlebten die Hippies eine Wiedergeburt. Foto: Birgit Eckstein

Nicht nur das 55-jährige Bestehen des GKV, sondern auch das 30-jährige Dienstjubiläum des Präsidenten Dirk Redieske. Ein weiterer Anlass kam am Samstag noch hinzu: Zeremonienmeister Volker Wandt feierte seinen 52. Geburtstag. Eigentlich war schon bei seiner Geburt klar, dass der Großlohraer beim Karneval landen würde, erblickte er doch am „Fetten Donnerstag“ – auch Weiberfastnacht genannt – das Licht der Welt. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass er schon seit 33 Jahren im Verein ist. Und fast genauso lange – es gab nur eine zweijährige Pause durch seine Armeezeit bedingt – führt Volker Wandt schon die Büttenredner und Tanzgruppen als Zeremonienmeister auf und von der Bühne. Wie viele Kilometer er in dieser Funktion wohl zurückgelegt haben mag, weiß niemand genau. Aber es werden ganz schön viele zusammen gekommen sein, und es sollen noch einige folgen.

In der Bütt stehen zwei Neue

Mit 33 Jahren Mitgliedschaft sind Volker Wandt und Präsident Dirk Redieske, die gemeinsam zum GKV

Der Kreativität bei den Kostümen der Gäste waren keine Grenzen gesetzt. Foto: Birgit Eckstein

gekommen sind, schon Urgesteine des Großlohraer Karnevals. Länger dabei ist nur Elferratsmitglied Herbert Bock, der im nächsten Jahr sein 40-jähriges Jubiläum begehen kann.

Erstmals in der Bütt stehen dagegen Lara Redieske und Philip Bernd. Auch den Newcomern liegt das närrische Gen im Blut, wie die Nachnamen schon verraten. Das hielt die beiden Schüler aber nicht davon ab, ihre Familien und besonders ihre Väter liebevoll-direkt auf die Schippe zu nehmen. Ihr viel bejubeltes Programm hieß dementsprechend auch „Familienersatzteile und Diäten“.

Büttenredner Günther Hesse aus Trebra gehört schon zum Stammpersonal in Großlohra. Da es in seinem Heimatort keinen Karneval mehr gibt, begeistert er seit rund 15 Jahren das Publikum des GKV. Schon in den verschiedensten Rollen stand er auf der Bühne. In diesem Jahr brachte er als Handwerker die Zuhörer zum Lachen.

Der langjährige Zeremonienmeister Volker Wandt hatte doppelten Grund zum Feiern; hatte er doch am Samstag Geburtstag. Foto: Birgit Eckstein

Regiert werden die Narren aus dem Taterndorf in ihrer Jubiläumssaison von Prinz Dirk I. vom Spitzgehöft und Prinzessin Susan I. vom Rasenclan. Und man darf bereits jetzt auf den großen Festumzug am 23. Februar ab 13.30 Uhr durch die Straßen von Großlohra gespannt sein. Zuvor geht das Männerballett noch auf „Europatour“. An Weiberfastnacht ziehen die Herren von Kleinwenden nach Wülfingerode und Bleicherode. „Mehr schaffen wir nicht, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten“, grinst Christian Bernd. Die traditionelle Rosenmontagsparty beendet dann die fabelhafte 55. Saison in Großlohra.