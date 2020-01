Werthers Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt (pl) plant eine große Baumaßnahme im Ortsteil Großwerther. Dort sollen drei Straßen ausgebaut und 80 Haushalte an die Kanalisation angeschlossen werden.

Werther. Die Investition hat es in sich: 80 Haushalte werden an die Kanalisation angeschlossen, moderne LED-Straßenlaternen aufgestellt. Im Frühjahr soll es losgehen.

Großwerther: In diesen Straßen wird bald gebaut

Großwerther: In diesen Straßen wird bald gebaut

Die Gemeinde Werther investiert weiter in die ländliche Infrastruktur. „Im Frühjahr planen wir eine Gemeinschaftsbaumaßnahme in Großwerther. Dort werden die Straßen Große Lehne, Wartberg und ein Teil des Harzblicks an die Kläranlage Großwerther angeschlossen“, informiert der Bürgermeister. Etwa 80 Haushalte würden dann ans moderne Abwassernetz angebunden.

„Darüber hinaus wird es neue Trinkwasseranschlüsse und eine moderne LED-Straßenbeleuchtung geben, und es werden die Straßen grundhaft ausgebaut“. so der Bürgermeister. Der Startschuss ist für April oder Mai vorgesehen. „Sobald der Zuwendungsbescheid eingetroffen ist, kann die Ausschreibung erfolgen“, ergänzt Weidt. Insgesamt werden etwa 300.000 Euro investiert. „Wir hoffen auf die Zusage der Landesregierung, die Anliegeranteile an den Straßenausbaugebühren zu übernehmen und den Gemeinden möglichst bald zur Verfügung zu stellen“, sagt der Ortschef. „Wenn dies nicht passiert, werden wir nicht in der Lage sein, solche großen Maßnahmen zu stemmen“, so Weidt weiter. Als Beispiel nennt er den im vergangenen Jahr abgeschlossenen Straßenausbau im Ortsteil Schate. „Dort sind wir mit 180.000 Euro im Rückstand, weil wir die Ausbaubeiträge nicht mehr erhoben haben“, verdeutlicht der Bürgermeister.