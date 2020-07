Grotte-Verein stellt in Obergebra Bank an einem Radweg auf

Am Rad- und Wanderweg zwischen Ober- und Niedergebra gibt es jetzt eine Möglichkeit zum Rasten. Mitglieder des Obergebraer Vereins Grotte haben die Bank – wie schon fünf andere im Dorf – in Eigenregie gebaut und aufgestellt. „Wir hoffen, dass sie nicht beschädigt wird und stets Ordnung und Sauberkeit an diesem Platz herrschen, damit die Rastenden den Sommer und den schönen Ausblick genießen können“, betont der Vereinschef Mario Krüger.