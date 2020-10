Grünabfall im Kreis Nordhausen: Lohnendes Zuschussgeschäft

An die Zahl war noch vor Jahren nicht zu denken: Rund 6600 Südharzer Haushalte haben für dieses Jahr eine Grünabfallkarte gekauft. Dabei hat sich ihr Preis auf inzwischen 20 Euro verdoppelt. „Das reicht“, schließt Südharzwerke-Geschäftsführer Thomas Mund vorerst weitere Steigerungen aus.

Die erzielten rund 130.000 Euro Einnahmen decken gleichwohl nicht die Kosten. Immerhin sind zwölf Sammelstellen eingerichtet, von denen teils täglich der Grünschnitt abgeholt wird. Mit rund 200.000 Euro beziffert Kathrin Materlik, Leiterin des Fachgebiets Abfallwirtschaft im Landratsamt, die jährlichen Ausgaben für die Grünschnittsammlung. Für den Landkreis ist sie ein Zuschussgeschäft.

Allerdings eines, ohne das das Abfallwirtschaftszentrum Nentzelsrode nicht auskäme. Die Abfälle aus der Biotonne werden dort kompostiert: „Dafür braucht es den geschredderten Grünschnitt als Strukturmaterial, weil allein die Bioabfälle nach dem Vergären im Fermenter zu matschig sind“, erklärt Materlik.

Deshalb wurde schon 2012 die Grünabfallkarte eingeführt, wurden Annahmestellen eingerichtet. Als in Thüringen Anfang 2016 die Brenntage abgeschafft wurden, nahm das System richtig Fahrt auf. Rund 7000 Tonnen Grünschnitt lieferten die Südharzer voriges Jahr an. In diesem Jahr dürfte es ähnlich viel sein.

„Die Grünabfallkarte hat sich bewährt“, konstatiert Materlik. Andere Landkreise verlangen pro angelieferter Menge eine Gebühr – so beispielsweise fünf Euro pro Kubikmeter im Landkreis Hildburghausen – oder sie kalkulieren die Kosten in der Abfallgrundgebühr mit ein.

Grünabfalltour erbringt nur geringe Mengen

Im Bundesvergleich steht der Südharz recht gut da: Pro Kopf lag das Grünabfallaufkommen 2019 hierzulande bei 84 Kilogramm, 20 Kilogramm über dem Durchschnitt.

2019 hatte das Thüringer Umweltministerium eine Studie zu Grün- und Biogut vorgelegt. Demnach lag der Landkreis Nordhausen im Landes-Vergleich 2017 im Mittelfeld: Die jährliche Grünabfallmenge pro Kopf schwankte zwischen drei Kilogramm im Saale-Holzland-Kreis und 158 Kilogramm im Saale-Orla-Kreis. In letzterem gibt es 28 Annahmestellen.

Im Südharz ist es ein Dutzend. Zudem investiert der Kreis jährlich rund 80.000 Euro, damit das Grünmobil zweimal im Jahr durch den Kreis tourt und dabei viele Straßen einzeln abfährt. Im Vergleich zu den Sammelstellen allerdings ist die dabei abgegebene Menge von 200 Tonnen äußerst gering. „Dazu wird sich der Landkreis im nächsten Jahr Gedanken machen und Alternativen mit den politischen Entscheidungsträgern diskutieren“, kündigt Materlik an.

Längst wird der Grünabfall als Wertstoff betrachtet, nicht nur für die Kompostierung. So stehen die Südharzwerke kurz vor dem Start ihres neuen Heizwerks, das mit den Resten der Grünabfallkompostierung Wärme erzeugt. Neben dem Kesselhaus deuten Stahlträger die Dimension der neuen Lagerhalle an. „Unser Ziel ist, im Dezember oder Januar das erste Mal den Heizkessel anzufeuern“, sagt Thomas Mund.

Perspektivisch sollen neben dem Stadtwerke-Betriebshof und den benachbarten zwei Wohnblöcken auch der künftige Bauhof und das städtische Grünamt an der Robert-Blum-Straße mit Nahwärme versorgt werden.