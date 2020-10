Eine Umweltverschmutzung vermuteten einige Nordhäuser, als am Freitag Nachmittag ein Nutzer der Facebook-Gruppe „Wenn du aus Nordhausen kommst“ ein kurzes Video postete, das eine grüne Verfärbung des Wassers der Zorge zeigte. Doch die Feuerwehr gab Entwarnung. „Die Nordhäuser Kanalwirtschaft hat in Höhe des Straßenbahndepots an der Grimmelallee den Kanal kontrolliert und durchgespült“, hieß es am Sonntag von der Berufsfeuerwehr. Dabei sei eine grüne Flüssigkeit zum Einsatz gekommen. Diese sei biologisch abbaubar und verschwinde nach einiger Zeit wieder. Dabei handele es sich um den Markierungsfarbstoff Uranin, der verwendet wird, um unterirdische Fließwege zu untersuchen.