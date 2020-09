Nordhausen. Am Samstag wird der Platz vor dem Rathaus in Nordhausen wieder zur Meile für Einkäufer regionaler Produkte.

Grüner Markt mit Zwiebelzopf und Kürbis in Nordhausen

Für alle Freunde des Nordhäuser Wochenmarktes vor dem Rathaus und für alle Besucher des Grünen Marktes am Samstag gibt es diese Woche – am Samstag, 26. September – die Corona-Variante des in den vergangenen Jahren beliebten Zwiebel- und Kürbismarktes. Das hat jetzt Marktleiter Andreas Heise angekündigt. Den Grünen Markt mit Zwiebelzopf und Kürbis können Interessierte zwischen 8 und 14 Uhr erleben. Daneben gibt es Obst und Gemüse, Käse, Gewürze, Fisch, Fleisch sowie Wurstwaren zu ergattern. Ebenfalls im Angebot: Brot, Kuchen, Herbstbepflanzung, Blumen, Stauden und vieles mehr.

Für das leibliche Wohl ist mit Bratwurst, Steak, Backfisch und Fischbrötchen gesorgt. Nur Biertischgarnituren können nicht aufgestellt werden. Marktmeister Andreas Heise bittet alle Einkäufer den noch immer notwendigen Abstand an Ständen und untereinander einzuhalten.