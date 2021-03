Grüner Energiemix im Ossietzky-Quartier in Nordhausen geplant

Nordhausen. Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) will jetzt mit zwei Versorgungsunternehmen das neue Energiekonzept in Nordhausen-Nord umsetzen.

Wie wird ein DDR-Plattenbau-Quartier klimagerecht umgebaut? Das will die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) an ihrem Ossietzky-Wohnhof in Nordhausen-Nord zeigen. Klimagerecht heißt: Kohlendioxid einsparen. „Das ist machbar, indem beim Heizen, beim Strom und bei der Warmwasseraufbereitung ein möglichst hoher Anteil regenerativer und am Objekt erzeugte Energie genutzt wird“, sagt SWG-Geschäftsführerin Inge Klaan.

Das Energieversorgungskonzept haben Berliner Experten erarbeitet. Für die Umsetzung kooperiert die SWG mit der Energieversorgung Nordhausen (EVN) und der Thüringer Wärme Service GmbH (TWS). Inge Klaan, TWS-Geschäftsführer Rico Bolduan sowie die Chefs der EVN, Rolf Göppel und Mario Laufer, haben die Absichtserklärung unterzeichnet.

Im Ossietzky-Quartier ist ein grüner Energiemix vorgesehen. Geplant ist der Einsatz von zwei Wärmepumpen, die Erd- und Raumluftabwärme als Energiequelle nutzen. Photovoltaik- und Solarthermie-Module sollen Strom und regenerative Wärme erzeugen. Darüber hinaus benötigte Wärme wird klimafreundlich über das Fernwärmenetz der EVN bezogen. „Für das Quartier wurde ein komplexes Modell entwickelt“, erklärt Rico Bolduan von der TWS, die in die technischen Anlagen investiert und diese betreiben wird. Die EVN erbringt Dienstleistungen für Wartung, Instandhaltung und Störbeseitigung.

„Unser Ziel ist es, mit einem Energieausgleich zwischen allen drei Häusern für alle drei Bauten ein gutes Betriebskostenniveau zu erreichen“, betont Inge Klaan. Geplant sei, dass die Photovoltaik-Anlage auf dem Wohnblock in der Dr.-Robert-Koch-Straße die beiden Wärmepumpen im Holzhybrid-Neubau mit Strom versorgt. Der auf den Hausdächern selbst erzeugte Strom könne aber auch in Form eines Mieterstrommodells genutzt werden. Es soll ein Nutzerportal implementiert werden, über das die Mieter ihre Energieverbräuche regelmäßig überprüfen können.