Grünes Licht für den Stadt-Etat in Nordhausen: Investitionen sind jetzt möglich

Nordhausen. Geld fließt für wichtige Projekte in Nordhausen: Von der Theatersanierung über den Stadtumbau in Nord bis zur Grundschule Niedersalza.

Der jetzt genehmigte Haushalt 2023 ermöglicht die vom Stadtrat beschlossenen Investitionen. So fließen sechs Millionen Euro in die Theatersanierung. Fünf Millionen Euro kommen dem dritten Bauabschnitt des Blasiikirchplatzes zugute. 3,4 Millionen Euro sind für den Stadtumbau in Nord. 2,3 Millionen Euro ermöglichen die energetische Komplettsanierung im Quartier der Carl-von-Ossietzky-Straßen. Außerdem stehen 1,818 Millionen Euro für Straßen und 1,3 Millionen für Brücken bereit. Hinzu kommen für die energetische Komplettsanierung der Grundschule Niedersalza 750.000 Euro, für den barrierefreien Eingang zum Neuen Rathaus 500.000 Euro sowie für Spielplätze 370.000 Euro. Für die Wallrothstraße können Fördermittel beantragt werden.