Ellrichs Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) während der Stadtratssitzung am 12. Oktober im Haus des Gastes in Sülzhayn.

Grünes Licht für kommunale Kindergärten in Ellrich

Die Stadt Ellrich wird die Kindertagesstätten in Ellrich und Sülzhayn ab dem 1. Januar 2021 als öffentliche Einrichtungen selbst betreiben. Das beschlossen die Ellricher Stadträte auf ihrer Sitzung am Montag im Haus des Gastes in Sülzhayn mit großer Mehrheit. Bei der Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen gab es eine, bei der Gebührensatzung drei Enthaltungen der 19 anwesenden Mitglieder des Stadtrates.