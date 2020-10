Grundhafter Straßenausbau in Rüdigsdorf abgeschlossen

Nach 14 Monaten Bauzeit durch das Bauunternehmen Mütze & Rätzel erfolgte am Dienstag die offizielle Straßenfreigabe am Winkelberg in Rüdigsdorf. Der Nordhäuser Ortsteil sei laut Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) an der Reihe gewesen, um die Infrastruktur auf den Stand der Zeit zu bringen. Die Baukosten von mehr als 1,6 Millionen für Schmutz-, Regen- und Trinkwasserleitungen sowie Straßenbau teilen sich der Stadtentwässerungsbetrieb, der Nordhäuser Wasserverband, der Gewässerunterhaltungsverband Harzer Vorland sowie die Stadt Nordhausen.