Grundschüler im Kreis Nordhausen lernen spielerisch ihre Heimat kennen

Das Geopark-Kartenspiel beinhaltet 54 Karten, unter anderem von Geotopen und Bauwerken im Harz in Thüringen.

Niedersachswerfen. Der Regionalverband Harz stellt in Niedersachswerfen im Landkreis Nordhausen ein Geopark-Kartenspiel vor. Auch der Nordhäuser Landrat spielt mit.

Einen spielerischen Zugang zu ihrer Heimat haben vor Kurzem die Viertklässler der Heinz-Sielmann-Grundschule in Niedersachswerfen mit dem Geopark-Kartenspiel „Was für Brocken“ erhalten.

Der Unesco Global Geopark Harz/Braunschweiger Land/Ostfalen zeichne sich durch eine große geologische Vielfalt aus, heißt es einer Mitteilung des Regionalverbandes Harz, der einer von vielen Trägern des Geoparks ist. Mit dem Kartenspiel sollen die jüngsten Bewohner des Geoparks nun spielerisch die natürlichen und kulturellen Besonderheiten ihrer Thüringer Heimat kennenlernen. Dazu verteilt der Regionalverband Harz das Kartenspiel kostenfrei an Grundschulkinder im Verbandsgebiet.

Zur Vorstellung des Spiels in Niedersachswerfen in der Gemeinde Harztor drückten auch Nordhausens Landrat Matthias Jendricke (SPD), der 1. Beigeordnete Stefan Nüßle (CDU), sowie Hans-Georg Müller, Leiter der Schulverwaltung des Landkreises, wieder die Schulbank in der Heinz-Sielmann-Grundschule. Anschaulich und interaktiv erklärte Projektmitarbeiterin Peggy Arlt vom Regionalverband Harz den gespannten Viertklässlern das Kartenspiel und einige Gesteine. Zielsicher erkannten die Kinder bereits Gesteine wie Schiefer oder Sandstein und staunten über das glitzernde Erz.

Das Spielvergnügen kann zu Hause weitergehen

Neben gut bekannten Gesteinen werden im Spiel jedoch auch unbekanntere Gesteinsarten wie Rhyolith oder Rogenstein vorgestellt. Wie das Spiel funktioniert, konnten die Kinder anschließend selbst ausprobieren. Jedes Kind bekam das Kartenspiel zudem geschenkt. Möglich machte dies eine Förderung des Freistaates Thüringen für den Geopark im Bundesland. Nun können die Kinder auch bei schlechtem Wetter den Natur- und Geopark kennenlernen.

Auf 54 bunten Karten sind Bauwerke und Geotope im Unesco-Geopark abgebildet. Spielend werden diese Orte gesammelt. Einen hohen Stellenwert hat zudem der Bergbau in der Harzregion. Ereigniskarten, allesamt mit echten Geopark-Persönlichkeiten illustriert, beeinflussen den Spielverlauf.

Mit dem Spiel und dem dazugehörigen Begleitheft samt interessanter Informationen zum Geopark können die Kinder sich mit ihren Familien zudem sehr gut auf echte Entdeckungsreisen im Unesco-Geopark vor der Haustür vorbereiten, heißt es abschließend in der Mitteilung des Regionalverbandes Harz.