Grundschüler sammeln Müll in Nordhausen ein

Nordhausen. Kinder der Evangelischen Grundschule machen im Landkreis Nordhausen den Anfang zum World Cleanup-Tag.

Am Samstag findet der alljährliche World Cleanup Day statt – der Tag, an dem Millionen Freiwillige weltweit ihre Umwelt von Plastikabfällen und anderem Müll befreien. Doch bereits jetzt gaben Stadt und Landkreis Nordhausen am Gondelteich im Nordhäuser Stadtpark den Startschuss zur World Cleanup-Woche. Die Kinder der Evangelischen Grundschule machten den Anfang. Ausgestattet mit Handschuhen, Greifzangen und Müllbehältern sammelten die Jungen und Mädchen gemeinsam mit der Schirmherrin der Aktion, der Europaabgeordneten Marion Walsmann (CDU), im Stadtpark den Abfall am Wegesrand ein.