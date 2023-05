Gruppe bietet in Nordhausen Hilfe bei Mobbing am Arbeitsplatz

Nordhausen. Regelmäßige Treffen in Nordhausen ermöglichen den von Mobbing Betroffenen, ihre Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig Halt zu geben.

Wer im Job diskriminiert oder gar gemobbt wird, muss sich damit nicht mehr hilflos und allein auseinandersetzen, sondern kann sich in der Nordhäuser Selbsthilfegruppe Mobbing am Arbeitsplatz mit anderen dazu austauschen, erklärt Jessica Piper, Sprecherin des Landratsamtes. Die Gruppe trifft sich nach Absprache. Bei jedem dieser Treffen tauschen Betroffene untereinander ihre erlebten Erfahrungen aus und geben sich Unterstützung Die Selbsthilfegruppe sei allerdings nicht für Menschen in akuten Krisen geeignet, die in der Regel fachliche und kompetente Hilfe benötigen, betont Piper.

Mobbing bedeutet, dass der Betroffene am Arbeitsplatz gezielt und wiederholt schikaniert, drangsaliert, benachteiligt und ausgegrenzt wird. Es werden seine Persönlichkeitsrechte, seine Ehre, aber auch seine Gesundheit vorsätzlich verletzt. Mobbing ist das Austragen von Konflikten mit unlauteren und nicht erlaubten Mitteln. Mobbing gibt es unter gleichgestellten Kollegen sowie zwischen Vorgesetzten und untergebenen Mitarbeitern, wobei jeder von ihnen Opfer oder Täter sein kann.

Kontakt: Telefon 036331 / 30456 oder per E-Mail an gesundheitsfoerderung@lrandh.thueringen.de