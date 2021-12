Bleicherode: Wie kleine Geschäfte mit 2G-Regel zurechtkommen

Umfrage unter Händlern in Bleicherode zu 2G im Einzelhandel. Auf den Fotos im Laden "Mode und Spiel" Inhaberin Susanne Schieke (r.) und Kollegin Erika Klaschewski und - mit Kettensäge in der Gärtnerei - Inhaberin Judith Srocke-Werny.

Bleicherode. Geimpft oder genesen - sonst geht derzeit in vielen Läden nichts mehr. Eine Umfrage unter Einzelhändlern mit durchaus unterschiedlichen Antworten.

2G im Einzelhandel - das heißt, wer nicht von Covid19 genesen oder gegen das Virus geimpft ist, kann derzeit in vielen Geschäften nicht einkaufen. Während es großen Märkten leichter fällt, spezielle Kontrolltresen einzurichten oder sogar Personal abzustellen, müssen kleinere Läden die Kontrollen nebenbei mit organisieren.

Wir haben uns bei Verkäufern in Bleicherode umgehört. Wohl dem, der gute Stammkunden hat, sagt Susanne Schieke, Inhaberin von „Mode & Spiel“. Die meisten hätten Verständnis für die Maßnahmen und kämen bereits mit Impfausweis oder Zertifikat in der Hand in den Laden. „Man kennt sich und macht sich das Leben möglichst nicht gegenseitig schwer“, sagt Schieke, die auch den örtlichen Gewerbeverein leitet. Hin und wieder lasse sie sich den Ausweis zeigen. Viele seien froh, eben nicht alles im Internet kaufen zu müssen. Während der Lockdowns hat die Händlerin ihre Kunden per Whatsapp beliefert, viele Kunden hätten es dankbar angenommen.

Keine 100 Meter weiter rückt Judith Srocke-Werny im Blumengeschäft Kultur Floral Weihnachtsbäumen mit der Kettensäge zu Leibe. Auch sie schwört auf die vernünftigen Bleicheröder und ihre treuen Stammkunden. Für die meisten sei die 2G-Regel kein Problem. Von Kollegen in anderen Orten höre sie da schon mal was anderes. Als Betreiberin einer Gärtnerei war Srocke-Werny bisher in der glücklichen Lage, nie völlig schließen zu müssen. „Vielen ist der Einkauf bei bekannten Händlern vor Ort immer noch wichtiger als das bequeme Bestellen online vom Sofa aus“, sagt die junge Frau.

Unterschiedliche Erfahrungen macht man in den Inpetto-Sozialkaufhäusern. Vier Geschäfte betreibe die Caritas Eichsfeld Nord in der Region, sagt Leiterin Katharina Hüther. Während es in Bleicherode mit der 2G-Regel keine Probleme gebe, müsse man etwa in Schlotheim häufiger mit den Kunden diskutieren. Schwieriger ist die Situation für den Gemischtwarenhandel von Evelin Böttcher gegenüber. Sie betreibt auch einen Paketshop und muss auch mit Kunden klar kommen, die den 2G-Status nicht erfüllen. „Hermeskunden ohne 2G bitte klopfen und warten“ steht auf einem Schild an der Tür. Den Paketverkehr wickele sie dann zwischen Tür und Angel ab. Erst der Komplettlockdown, dann eine Teilöffnung für den Paketbetrieb, jetzt das Durcheinander bei 2G – ihr fehle dafür das Verständnis. Wenigstens aber bleibe jetzt eine kleine Hoffnung auf ein paar Weihnachteinnahmen.

Von unterschiedlichen Vorgaben kann auch Optiker Jörg Tandler ein Lied singen. In der vierten Generation hat sein Laden Brillen, Schmuck und Uhren im Sortiment. Während der Optik-Bereich als systemrelevant gilt, Kunden also nicht kontrolliert werden müssen, muss Tandler beim Schmuck- und Uhrenangebot die 2G-Regeln einhalten. Er versuche es gelassen zu sehen.

Das sei nicht immer leicht, sagt auch Susanne Schieke von „Mode & Spiel“. Während Lebensmittelmärkte oder Drogerieketten derzeit auch Spielzeug ohne Kontrollen verkaufen könnten, muss sie jedem ihrer Kunden den Nachweis abverlangen. Das gilt auch für Blumen oder Gemischtwaren. „Das verstehen weder wir noch die Kunden“, sagt Schieke. Aber dann wendet sie sich bereits wieder einer Kundin zu.