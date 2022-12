Gute Besucherzahlen im Nordhäuser IFA-Museum

Nordhausen. Über 1000 Gäste wurden 2022 im Technikmuseum an der Montaniastraße begrüßt. Hans-Georg Franke wurde als Vereinschef wiedergewählt.

Nach drei schwierigen Jahren fand am vergangenen Dienstag im Nordhäuser IFA-Museum die turnusmäßige Hauptmitgliederversammlung statt. 45 Vereinsfreunde waren gekommen, um den neuen Vorstand und den neuen wissenschaftlichen Beirat für die nächsten drei Jahre zu wählen.

Der wiedergewählte Vorstandsvorsitzende Hans-Georg Franke konnte erneut über eine Erfolgsgeschichte berichten, obwohl auch bei der IFA-ranern Corona seine Spuren hinterlassen hat. „Vor allem das letzte Jahr war durch arbeitsreiche Ereignisse geprägt. Das zeigte sich auch an den hohen Besucherzahlen, die besten seit der Eröffnung vor elf Jahren“, berichtete Franke. 2022 wurden 85 größere Gruppen von den Vereinsfreunden durch die Ausstellung geführt, allein mit ihnen kamen über 1000 Besucher, seit Gründung des Museums haben etwa 53.000 Besucher die Präsentation in der Montaniastraße gesehen.

Die jetzt 135 Vereinsmitglieder haben in den vergangen drei Jahren mehrere Veranstaltungen organisiert und drei Sonderausstellungen präsentiert. Der Verein erhielt bedeutende Anerkennungen und präsentierte sich mehrfach auch außerhalb der Region. Durch den Vorstand wurden die Mitglieder Wilfried Geiger, Bärbel Biermann, Hartmut Pabst, Günther Meinecke, Wolfgang Jähn, Rolf Elsmann, Peter Nitschke, Walburga Linnemann für ihr besonderes Engagement in den vergangenen Jahren geehrt.

Der Verein steht in den nächsten Jahren vor neuen Herausforderungen. „Wichtigste Aufgabe ist die Weiterführung des Museums als wichtigem Bestandteil der Nordhäuser Kulturlandschaft und der Entwicklung des Technikmuseums als Lernort für die junge Generation“, sagte Franke. „Wir haben viel zu tun und viel zu zeigen, besuchen Sie uns doch einmal in der Montaniastraße 13 in Nordhausen“, so der Vereinsvorsitzende.