"Burgermeister" Marko Rossmann will neben seinem Schnellrestaurant in der Hesseröder Straße auf einer Brachfläche ein Mehrfamilienhaus als sozialen Wohnungsbau entstehen lassen.

Nordhausen Marko Rossmann, Gastronom im „Burgermeister“, hat neben seinem Schnellrestaurant an der Ballspielhalle Großes vor.

Gute Ideen für Nordhausen: Sozialer Wohnungsbau soll in Unterstadt-Baulücke entstehen

Die Tage einer Baulücke östlich der Nordhäuser Ballspielhalle könnten bald gezählt sein. Binnen zwei Jahren hat der Systemgastronom Marko Rossmann zwischen den Mehrfamilienhäusern in der Hesseröder Straße und seinem Schnellrestaurant „Burgermeister“ Großes vor: „Ich liebäugle mit dem Bau eines Mehrfamilienhauses“, erzählt der Nordhäuser, dem das rund 1000 Quadratmeter große Grundstück gehört.

Konkret verfolgt Rossmann die Idee von sozialem Wohnungsbau mit sechs Mieteinheiten. Niedrige Mietpreise um die 6 Euro pro Quadratmeter seien sein anvisiertes Ziel, erläutert er sein Vorhaben, das 2- bis 3- Raumwohnungen vorsieht. Neben Kellerstellplätzen könnte das Gebäude auch über einen Fahrstuhl verfügen, um Wohnungen in den oberen Stockwerken barrierefrei erreichbar zu machen. Ein Konzept sei dafür bereits zur Prüfung an die Thüringer Aufbaubank gegangen. Auch suche er noch interessierte und mutige Co-Investoren, lockt Rossmann Mitstreiter.

Für den Gastronom wäre das Mehrfamilienhaus ein weiterer Puzzlestein für seine Herzensangelegenheit – die Unterstadt. In der Friedrich-Ebert-Straße aufgewachsen, lebt Rossmann noch immer in dem Quartier, dem er durch die vielen jungen Menschen hier „riesiges Potenzial“ attestiert. Auch deshalb dürfte er sein 2010 gegründetes Restaurant, das vielen schon Kult ist, von der Altstadt in das ehemalige Pförtnerhäuschen von Schachtbau verlagert haben. Mittlerweile betreibt Rossmann noch einen „Burgermeister“ bei Sangerhausen sowie einen mobilen auf vier Rädern, bei Veranstaltungen etwa.

Dass die Entwicklung der Unterstadt dem jungen Unternehmer am Herzen liegt, bewies er zuletzt: Da etablierte er einen Weihnachtsbaumverkauf auf der bisherigen Baulücke. Bis sein Wohnbauprojekt realisiert sei, blickt Rossmann voraus, könnten hier auch Veranstaltungen wie ein Stadtteil-Oktoberfest oder ein kleiner Weihnachtsmarkt möglich werden.