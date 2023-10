Gute Nachricht für den Südharz: Einkaufsmarkt öffnet im Dorf

Bäckermeister Nicky Triebel ist mit einer Filiale im neuen Einkaufsmarkt in Rottleberode vertreten.

Südharz. In einem 1500-Seelen-Ort des Südharzes besteht demnächst eine neue Einkaufsmöglichkeit. Das dürfte auch die Bewohner der benachbarten Dörfer im Kreis Nordhausen interessieren.

Das 1500-Seelen-Dorf Rottleberode erhält einen neuen Einkaufsmarkt. Das Netto-Marken-Discount-Unternehmen eröffnet auf dem Ritterberg am Dienstag, 17. Oktober, seine neue Filiale, kündigt die Unternehmenssprecherin Nina Reischuck an. „Die Kunden können sich auf ein umfassendes Sortiment aus 5000 Artikeln mit Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität freuen“, betont sie. Darunter seien auch mehr als 1000 Drogerie-Artikel. Die Verkaufsfläche sei rund 1000 Quadratmeter groß. Vor dem Markt stehen Autofahrern insgesamt 75 Parkplätze zur Verfügung. Die Bäckerei Nicky Triebel aus Kölleda ist als Partner der Filiale im Bereich vor den Kassen zu finden. Der Einkaufsmarkt ist montags bis samstags jeweils in der Zeit von 7 bis 20 Uhr geöffnet.