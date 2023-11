Gute Nachricht für die Feuerwehr Nordhausen: Stadt überreicht 240 Gutscheine für kostenloses Baden

240 Badehaus-Gutscheine für die Mitglieder der Nordhäuser Feuerwehren überreichte jetzt Badehaus-Geschäftsführer Jens Eisenschmidt (rechts) an Thomas Schinköth (links) und Christian Rißmann (2. von rechts) von der städtischen Feuerwehr sowie den Ersten Beigeordneten Michael Kramer.

Nordhausen. Die Stadt Nordhausen bedankt sich für das ehrenamtliche Engagement ihrer Feuerwehrleute. Die dürfen kostenlos das Badehaus besuchen.

Insgesamt 240 Mundwinkel werden in diesen Tagen ganz weit oben sein, denn am Montag fand die Übergabe der Badehaus-Gutscheine durch den Geschäftsführer des Badehauses Jens Eisenschmidt an den Leiter der Berufsfeuerwehr Thomas Schinköth, Stadtfeuerwehrwart Christian Rißmann und den Ersten Beigeordneten der Stadt, Michael Kramer (CDU), im Badehaus statt.

Auf die überparteiliche Initiative des damaligen Stadtratmitglieds Holger Richter (Grüne) und des ehrenamtlichen Beigeordneten Michael Kramer hatte der Stadtrat im Jahr 2018 die Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der aktiven Feuerwehrleute der Stadt und ihrer Ortsteile beschlossen. Diese erhalten seitdem jährlich einen Badehaus-Gutschein im Wert von 50 Euro.