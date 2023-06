Gute Nachricht für Nordhausen: Die Stadt hat einen genehmigten Haushalt

Nordhausen. Aufsichtsbehörde gibt grünes Licht für den Etat der Stadt Nordhausen. Damit ist der Weg frei für Schulsanierungen und Essengeldzuschüsse.

Der städtische Haushalt für das Jahr 2023 könne nach Veröffentlichung in Kraft treten, berichtet Bürgermeisterin Alexandra Rieger (SPD). Die Aufsichtsbehörde habe ihn genehmigt. Der Haushalt berücksichtige bestmöglich die Interessen der gesamten Bürgerschaft. „Große Einschnitte oder gar Steuererhöhungen sind nicht nötig“, versichert Rieger. „Die Stadt hat gut gewirtschaftet und wird dies auch in diesem Jahr tun.“

Mit der Genehmigung sei der Weg frei für wichtige Projekte. Dazu zählen unter anderem die Sanierung der Rathausfassade (900.000 Euro), die weitere Rekonstruktion der historischen Stadtmauer (500.000 Euro) sowie Arbeiten an der Grund- und Regelschule „Am Förstemannweg“ (415.000 Euro), der Turnhalle in Petersdorf (100.000 Euro) und an der Turnhalle der Petersberg-Regelschule beim Austausch der Fenster (120.000 Euro). Die Gemeinschaftsverpflegung für Kinder und Schüler werde dank des Beschlusses des Stadtrates mit 463.000 Euro bezuschusst. „Darüber hinaus haben es die Stadträte möglich gemacht, dass Sport- und Vereinsförderung sowie die Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege mindestens auf dem Niveau des Vorjahres fortgesetzt werden können“, erklärt Alexandra Rieger.