Gute Nachrichten für Pedalritter: Neuer Radweg in der Landgemeinde Bleicherode wird gebaut

Bleicherode. Ein weiterer Radweg soll im Landkreis Nordhausen entstehen. Welche Orte er in der Landgemeinde Bleicherode verbinden soll und von wann bis wann die Bauarbeiten geplant sind.

Gute Nachrichten gibt es für Radfahrer in der Landgemeinde Bleicherode. Noch in diesem Jahr soll der Radweg zwischen Wipperdorf und Nohra gebaut werden. Dies teilte Bürgermeister Frank Rostek (CDU/im Bild) auf der Sitzung des Landgemeinderates mit. Die Baubeginn soll am 1. April erfolgen und die Fertigstellung ist für den 31. August 2024 geplant. Während dieser Zeit müssen die Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen rechnen, da teilweise Sperrungen der Straße erforderlich sein werden.

Die Gemeinderäte machten den Weg auch frei für Bauarbeiten in Elende. Dort sollen in zwei Bauabschnitten der Gehweg und die Straßenbeleuchtung in der Hauptstraße erneuert werden. Die Gemeinschaftsmaßnahme mit der TEN (Thüringer Energienetze) war bereits für 2019 geplant, zerschlug sich aber damals. Für das kommende Jahr ist nun vorgesehen, dass die TEN neue Versorgungs- und Elektroleitungen legen wird und die Gehwege werden 2025 erneuert.

Mehrere Anfragen kamen aus den Reihen des Gemeinderates zum Parkplatz auf dem Georgenberg, der sich in einem schlechten Zustand befindet. Ortschef Frank Rostek und Bauamtsleiter Jens Heerwig sicherten zu, dass bereits nach Lösungen gesucht wird.