Guten Morgen im Kreis Nordhausen!

Sie waren ganz in ihr Spiel versunken und sahen das Unheil nicht kommen. In einem rasanten Tempo jagten sich neulich zwei junge Blaumeisen durch den Garten und flogen durch eine offene Tür in die Garage und dort gegen eine Fensterscheibe. Als Ersthelfer waren wir schnell zur Stelle, konnten aber nur eine Meise lebend bergen. Was nun?

Mit der Aufpäppelung von Wildvögeln überfragt, konnte aber ein soziales Netzwerk hilfreich zur Seite stehen. Es empfahl, das Tier in ein Handtuchnest in einen Karton zu setzen. Dann wurde seitens der virtuellen Helfer nach einer Pflegestelle gesucht. Soweit schaffte es die kleine Meise allerdings nicht mehr. Trotz des traurigen Ausgangs ist das Wissen auf dem Gebiet der Rettung von Wildvögeln gewachsen.

Tieren, die gegen eine Fensterscheibe geflogen oder anderweitig verletzt sind, kann leicht geholfen werden. Und wenn es nur das Vorbeibringen beim Tierarzt ist. Mit Hinblick auf die laufende Brutsaison der Vögel warnt der Deutsche Tierschutzbund jedoch vor voreiligen Handlungen. Denn nicht jeder Jungvogel braucht Hilfe, auch wenn er den Anschein macht. Oft sind die Eltern nicht weit. Anders verhält es sich bei Vögeln, die aus dem Nest gefallen sind. Also: Augen offenhalten.