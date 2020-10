Guten Morgen im Kreis Nordhausen: Zu Gast bei Wilhelm Busch

Die Lausbubengeschichten von „Max und Moritz“ sind der deutsche Kinderbuchklassiker. Geschrieben hat sie Wilhelm Busch im Jahr 1865. Doch was viele nicht wissen: Wilhelm Busch hat einen Teil seiner Kindheit in Ebergötzen unweit von Göttingen verbracht. Dort erlebte der Humorist zusammen mit seinem Freund Erich Bachmann in den 40er-Jahren des 19. Jahrhunderts eine unbeschwerte Kindheit mit allerlei dummen Streichen. Und sieben davon fanden später den Einzug in die Weltliteratur. Denn Wilhelm war Moritz und Erich war Max.

