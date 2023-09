Guten Morgen Nordhausen: Der Kaffee ist umsonst

Wer nach Schweden reist, den erwarten einige Überraschungen. Etwa der Kaffee, der nichts kostet.

Wer einmal den stressigen Alltag hinter sich lassen möchte, dem sei ein Urlaub in Schweden ans Herz gelegt. Das große Entspannen fängt schon auf den Straßen an. Auf den Autobahnen und Landstraßen geht es eher gemütlich zu, von Rasern oder Dränglern keine Spur. Wozu auch Tempo 80 über Land und 120 auf den Autobahnen beiträgt.

Am besten man mietet ein Ferienhäuschen, das als Ausgangspunkt für Tagestouren dient. Das ist in Schweden so üblich und wird viel häufiger genutzt als ein Hotelzimmer. Und mittags empfiehlt sich ein „Dagens Lunch“, also das Tagesgericht, das in den meisten Restaurants zu bezahlbaren Preisen angeboten wird. Dazu gibt es kostenlos Kaffee, den man sich selber an der Maschine zapfen muss. Aber auch für alle anderen Gäste ist der Kaffee umsonst. Spätestens daran merkt man, dass Schweden immer noch ein Sozialstaat ist.

Und nicht zu vergessen die weitgehend unberührte Natur und die frische Luft, quasi als Wohlfühlfaktor für alle Urlauber. Dazu kommen die meist freundlichen Schweden, die viel gelassener sind als bei uns im hektischen Mitteleuropa.