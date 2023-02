Guten Morgen, Nordhausen: Der Spaß am Feiern und Lachen im Südharz ist zurück

Birgit Eckstein blickt auf eine närrische Saison zurück. Wofür sie den Karnevalisten im Landkreis Nordhausen ihren Respekt zollt:

Die närrische Saison neigt sich dem Ende entgegen. Denn wie heißt es so schön in dem Klassiker: Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Ich sehe mich weder als Karnevalsmuffel noch als absoluten Karnevalsfan an. Veranstaltungen im Fernsehen anschauen ist so gar nicht mein Fall, einzige Ausnahme bildet da der Karneval in Veitshöchheim.

Aber ich lasse mich gern live vor Ort mitreißen. Und ich zolle all den ehrenamtlichen Mitgliedern der karnevalistischen Vereine meinen Respekt, für all das, was sie Jahr für Jahr auf die Beine stellen. Und dafür, dass sie sich selbst durch Corona nicht haben ausbremsen lassen. Einige Vereine gingen in dieser Zeit neue Wege, um Mitglieder und Fans bei der Stange zu halten, und verlegten ihre Aktivitäten auf die sozialen Medien. So zeigten die zwei Jahre Zwangspause, in denen keine Sitzungen oder Umzüge stattfinden konnten, kaum negative Auswirkungen. Im Gegenteil, was besonders die grandiosen Festumzüge in Bleicherode, Görsbach und Sollstedt bewiesen. Die zeigten deutlich, wie groß die Lust ist, wieder gemeinsam zu feiern und zu lachen. Und das ist auch gut so.