Guten Morgen, Nordhausen: Von Zecken und Menschen

Birgit Eckstein denkt über geschwungene Moralkeulen, die Herabwürdigung von Mitmenschen und übertriebenen Tierschutz nach. Etwas, was nicht nur im Südharz überhand nimmt.

Endlich ist Frühling, nun auch temperaturmäßig. Für viele Menschen ist das Frühjahr die schönste Jahreszeit. Überall blüht und sprießt es. Und wenn die Sonne scheint, sieht selbst der tristeste Platz irgendwie besser aus. Leider werden mit den steigenden Temperaturen auch die Zecken immer aktiver.

Der beste Schutz vor den Krankheiten, die diese kleinen Blutsauger verbreiten können, ist Vorbeugung. Dazu gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Ein Vorschlag sorgte kürzlich in den sozialen Medien für Aufruhr. Darin wurde vorgeschlagen, sich doppelseitiges Klebeband an den Hosenbeinen zu befestigen, damit Zecken daran kleben bleiben. Während viele Leute diese Idee toll fanden, gab es Kommentare, in denen von Tierquälerei die Rede war.

Also mal ehrlich, Tierschutz ist wirklich wichtig, aber ich finde, dass man es auch übertreiben kann. Warum muss immer gleich die Moralkeule geschwungen werden, nur wenn jemand anderes solche Ideen nicht verurteilt? Und was in meinen Augen gar nicht geht, ist die Herabwürdigung von Mitmenschen. Zecken hin oder her.