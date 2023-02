Guten Morgen, Nordhausen: Wenn man ungewollt Informationen von Fremden erhält

Wenn man beim Einkauf in Nordhausen Dinge erfährt, die man gar nicht wissen will: Birgit Eckstein schreibt über sehr komische Sitten beim Telefonieren im Supermarkt.

Als Handys als eines der wichtigsten Kommunikationsmittel in unser Leben traten, entwickelten sich schnell ein paar Unsitten beim Gebrauch der Mobiltelefone. Regten anfangs die lautstarken Gespräche in öffentlichen Verkehrsmitteln die anderen Fahrgäste auf, schert man sich heute kaum noch darum. Dann kam die Zeit, wo man Leuten auf der Straße begegnete und dachte, dass die Selbstgespräche führten. Denn das Handy war in der Tasche verschwunden und man telefonierte über Kopfhörer. Aber seit einiger Zeit sehe ich immer mehr Menschen, die ihr Smartphone beim Telefonieren nicht mehr ans Ohr, sondern vor den Mund halten.

Das mag zwar viele Vorteile haben, wie Studien bereits ergaben, aber es gibt Situationen, wo es total unpassend ist. Wie zum Beispiel beim Ansteuern der Kasse beim Einkauf. Denn nicht nur, dass alle anderen Kunden die Worte des Handynutzers im Laden verstehen, sondern sie hören auch den Teilnehmer am anderen „Ende der Leitung“. Und dem ist eventuell noch nicht einmal bewusst, dass 20 Leute dem Gespräch über die richtigen Schrauben folgen konnten.