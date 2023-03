Guten Morgen, Nordhausen: Zu viele Menschen in engen Räumen

Wenn Meidungsverhalten in einer Fluchtreaktion mündet: Jens Feuerriegel über den gescheiterten Versuch, sich in Niedersachswerfen einer Handwerkerin zu nähern.

Ja, ich gestehe – und mache es hiermit öffentlich. Ich habe am Wochenende versagt. Als Reporter. Zweimal. Gern hätte ich von den bundesweiten Aktionstagen der Töpfer berichtet. Ich betrat auch fest entschlossen Kerstin Wiegandts Grundstück in Niedersachswerfen.

Erste Skepsis spürte ich, als ich begriff, wo sich ihre Werkstatt befindet. Es sind drei Räume im Keller. Tapfer stieg ich die Stufen hinab. Vor mir waren aber schon andere diesen Weg gegangen. Nicht wenige. Es war voll. Zu viele Menschen für die engen Räume. Die Klaustrophobie traf hier die Mysophobie.

Seit Corona ist mir unwohl in solchen Situationen. Ich sehe Menschen und denke an Viren. Das Meidungsverhalten mündet in einer Fluchtreaktion. So endete mein Besuch am Samstagnachmittag ergebnislos. Aber ich dachte mir: Der Sonntagmorgen eignet sich besser.

Das war ein Irrtum. Wieder zu viele Menschen in engen Räumen. Ich hatte keinen Geduldsfaden, an dem ich mich festhalten konnte.

Fakt ist: Kerstin Wiegandts Aktionstage hatten großen Zulauf. Mit dieser Nachricht erfülle ich immerhin meine Chronistenpflicht.